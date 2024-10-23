«Брест» с «Байером» забили по голу и потеряли первые очки в Лиге чемпионов

«Брест» и «Байер», победно стартовавшие в Лиге чемпионов, боролись за право возглавить таблицу. Вот только моментов было откровенно мало.

На 24-й минуте Флориан Вирц обыгрался с Йонасом Хофманном и по центру выскочил к воротам, после чего с 15 метров точно пробил в левый угол ворот - 0:1. Соперник отыгрался под перерыв - Махди Камара слева по высоко траектории сделал заброс к линии штрафной площади, где Пьерр Лис-Мелу с лёта сильно и точно пробил в левый угол ворот - 1:1.

После перерыва Кенни Лала с 33 метров пробил немного выше перекладины. В концовке он же справа вывел к воротам Мама Бальде, который с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

1:1, у команд по семь очков, они делят второе место.