«Брест» с «Байером» забили по голу и потеряли первые очки в Лиге чемпионов

«Брест» и «Байер», победно стартовавшие в Лиге чемпионов, боролись за право возглавить таблицу. Вот только моментов было откровенно мало.
На 24-й минуте Флориан Вирц обыгрался с Йонасом Хофманном и по центру выскочил к воротам, после чего с 15 метров точно пробил в левый угол ворот - 0:1. Соперник отыгрался под перерыв - Махди Камара слева по высоко траектории сделал заброс к линии штрафной площади, где Пьерр Лис-Мелу с лёта сильно и точно пробил в левый угол ворот - 1:1.
После перерыва Кенни Лала с 33 метров пробил немного выше перекладины. В концовке он же справа вывел к воротам Мама Бальде, который с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
1:1, у команд по семь очков, они делят второе место.
Протокол игры
|24'Вирц Флориан (0:1)
|(1:1) Лис-Мелу Пьерр39'
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Кулибали Сумайла•Айдара Массадио•Камара Махди83' (Думбия Камори (83') •Лис-Мелу Пьерр• 90'Маньетти Уго83' (Фернандес Эдимилсон (83') •Дель Кастильо Ромен73' (Салах Ибрагим (73') • 84'Ажорк Людовик73' (Февр Ромен (73') •Сима Абдалла66' (Бальде Мама (66')
Коварж Матей•Мукиэле Норди73' (Тапсоба Эдмон (73') •Та Джонатан• 90'Инкапье Пьеро•Телла Нейтан63' (Джака Гранит (63') •Гримальдо Алехандро•Паласиос Эсекиэль63' (Адли Амин (63'•Террье Мартен81') •Гарсия Алеш•Хофманн Йонас•Вирц Флориан• 74'Шик Патрик63' (Фримпонг Жереми (63') 72'
23 октября. Стадион "Стад дю Рудуру" (Генгам).
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