«Аталанта» с «Селтиком» удивили нулевой ничьей

«Аталанта» с «Селтиком» пересеклись в матче третьего тура Лиги чемпионов. При обилии моментов команды так ничего и не забили.

Давиде Дзаппакоста с левого фланга навесил в центр к линии вратарской, а там Марио Пашалич выиграл верховое единоборство и головой пробил в перекладину, хорват сыграл и на добивании, но вторая попытка прошла выше цели. Арне Энгельс получил игровой снаряд у левого края штрафной, выдержал паузу, а затем пробил в дальний нижний угол, вратарь в падении свою команду выручил. Адемола Лукман разогнал атаку своей команды и отдал пас на левый край, откуда Дзаппакоста прострелил в центр штрафной на Пашалича, а тот с девяти метров пробил точно в голкипера. Матео Ретеги получил мяч в правой части штрафной и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Дзаппакоста в одно касание пробил выше перекладины. Угловой на левом фланге заработали хозяева. Лукман навесил к ближнему углу вратарской, откуда Ретеги головой пробил под перекладину, но вратарь парировал сложнейший выстрел.

После перерыва шансов было гораздо меньше. Самый опасный момент - Алекс Валле подключился к атаке своей команды, после чего левее центра продвинулся вперёд и с 24 метров пробил под перекладину, а голкипер кончиками пальцев перевёл снаряд на угловой.

«Аталанта» набрала пятое очко и занимает 12-е место, у противника на один балл меньше.