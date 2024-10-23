Стало известно, почему игроки «Манчестер Сити» Доку и Грилиш пропустят матч Лиги чемпионов со «Спартой»

Встреча третьего тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Спартой» пройдёт сегодня, 23 октября.

Ранее пресс-служба «горожан» назвала стартовый состав команды на предстоящий матч. Стоит сказать, что в списке основных не оказалось нападающих Жереми Доку и Джека Грилиша. Более того, оба игрока вовсе не вошли в заявку на игру.

Как утверждает City Xtra, Доку и Грилиш не полностью готовы к матчу со «Спартой», поэтому тренерский штаб принял решение не рисковать игроками.

Матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Спартой» начнется в 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.