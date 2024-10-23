Арнаутович, Барелла и Мхитарян – в старте «Интера» на игру Лиги чемпионов

Вечером среды в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА миланский «Интер» будет гостить в Швейцарии у местного «Янг Бойз». За час до встречи «нерадзурри» огласили свой состав на поединок, он выглядит следующим образом:

Зоммер, Павар, де Врей, Биссекк, Аугусто, Мхитарян, Барелла, Фраттези, Дюмфрис, Тареми, Арнаутович.

Напомним, что у «Интера» в активе сейчас четыре очка после двух прошедших туров. В туре первом была нулевая ничья в гостях с «Манчестер Сити», в туре втором – домашний разгром «Црвены Звезды» (4:0).

Текстовую трансляцию матча «Интера», как и других поединков вечера в Лиге чемпионов проведёт наш портал.