Ван Дейк и Салах попали в стартовый состав «Ливерпуля» на матч против «РБ Лейпцига»

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом».

Стартовый состав «Ливерпуля»: Келлехер (вр), Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослаи, Гакпо, Нуньес.

Встреча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 23 октября. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

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