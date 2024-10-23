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Ван Дейк и Салах попали в стартовый состав «Ливерпуля» на матч против «РБ Лейпцига»

23 Октября 2024 • 21:11 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Ливерпуль
Через 0 ч. 28 мин.

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом».

Стартовый состав «Ливерпуля»: Келлехер (вр), Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослаи, Гакпо, Нуньес.

Встреча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 23 октября. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.

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