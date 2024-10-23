«Барселона» и «Бавария» назвали составы на битву в Лиге чемпионов

В среду, 23 октября, «Барселона» и «Бавария» сыграют между собой в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.

Пресс-службы команд поделились информацией о составах на предстоящий футбольный матч.

Стартовый состав «Барселоны»: Пенья (вр), Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо, Лопес, Рафинья, Левандовски, Ямаль.

Стартовый состав «Баварии»: Нойер (вр), Дэвис, Мин Джэ, Упамекано, Геррейру, Пальинья, Киммих, Мюллер, Гнабри, Кейн, Олисе.

Начало матча «Барселона» - «Бавария» запланировано на 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.