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Гюндоган и Холанн — в старте «Манчестер Сити» на игру со «Спартой»

23 Октября 2024 • 20:51 Комментировать
Манчестер Сити
...
Спарта Прага
1 1.08 X 12.50 2 35.00
Через 0 ч. 29 мин.

Сегодня, 23 октября, «Манчестер Сити» примет у себя дома «Спарту» в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

Пресс-служба «горожан» поделилась информацией о составе команды на предстоящий футбольный матч.

С первых минут главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил выпустить на поле следующих игроков: Ортега (вр), Льюис, Стоунс, Аканджи, Аке, Гюндоган, Бернарду Силва (к), Нуньес, Савио, Фоден, Холанн.

Начало матча между «Манчестер Сити» и «Спартой» запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на спортивном портале LiveResult.

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