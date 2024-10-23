Гюндоган и Холанн — в старте «Манчестер Сити» на игру со «Спартой»

Сегодня, 23 октября, «Манчестер Сити» примет у себя дома «Спарту» в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

Пресс-служба «горожан» поделилась информацией о составе команды на предстоящий футбольный матч.

С первых минут главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил выпустить на поле следующих игроков: Ортега (вр), Льюис, Стоунс, Аканджи, Аке, Гюндоган, Бернарду Силва (к), Нуньес, Савио, Фоден, Холанн.

Начало матча между «Манчестер Сити» и «Спартой» запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на спортивном портале LiveResult.