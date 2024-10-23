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Кроос дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» - «Барселона»

23 Октября 2024 • 19:26 Комментировать
Барселона
...
Бавария
1 2.40 X 4.00 2 2.70
Через 2 ч. 11 мин.

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился прогнозом на предстоящий матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной».

— «Бавария» победит со счетом 3:1 или 2:0, — приводит слова Крооса Barca Universal.

Встреча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной» состоится сегодня, 23 октября. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Следить за всеми событиями игры вы можете в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.

Стоит сказать, что в шести последних матчах «Бавария» одолела «Барселону».

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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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