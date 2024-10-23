Киммих высказался о тренере «Барселоны»

В среду вечером «Барселона» и «Бавария» проведут матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Футболист мюнхенской команды Йозуа Киммих высказался о рулевом каталонцев Хансе-Дитере Флике. Ранее Киммих и Флик пересекались в «Баварии» и сборной Германии.

«Ханси всегда создавал в команде хороший настрой. Он вселял в футболистов большую уверенность даже тогда, когда игроки сами сомневались в себе. С Фликом мы играли в захватывающий футбол, который нам всем нравился. Мы создавали динамику и верили в тот футбол, в который мы играем», - сказал Киммих на пресс-конференции.

Следить за матчем между «Барселоной» и «Баварией» можно будет в текстовой трансляции.