Пальинья впервые выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч Лиги чемпионов

Полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья впервые начнёт игру Лиги чемпионов с первых минут в предстоящем матче с «Барселоной». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Источник уточняет, что Пальинья заменит в составе травмированного Александра Павловича, который выбыл на длительный срок из-за перелома ключицы. Кроме того, в основе сыграют Серж Гнабри, Томас Мюллер и Майкл Олисе, сообщает источник.

Сегодня, 23 октября, «Бавария» встретится на выезде с «Барселоной». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая пройдет на спортивном портале LiveResult.