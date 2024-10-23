Киммих дал ответ по трансферу в «Барселону»

Действующий контракт Йозуа Киммиха с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Поговаривают, что немецкий защитник/полузащитник может оказаться в «Барселоне». Сам Киммих дал комментарий на этот счёт.

«Рассмотрю ли я вариант с «Барселоной»? Я об этом не думаю. В жизни и футболе ничего нельзя исключать. «Барселона» и сборная Испании оказали на меня большое влияние. Хави был примером для меня в детстве, и я всегда смотрел матчи при Гвардиоле с «тики-такой». Для меня они были примером», - сказал Киммих на пресс-конференции.

В среду «Барселона» и «Бавария» сыграют в третьем туре Лиги чемпионов. Не пропустите текстовую трансляцию.