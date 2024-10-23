Представителя «Баварии» обокрали перед матчем с «Барселоной»

В среду вечером в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов будут играть «Барселона» и «Бавария». Как сообщает на своих страницах портал ElCaso.cat, перед игрой на менеджера мюнхенского клуба напали в Барселоне. У мужчины украли долгие часы, iPhone 15 и кошелёк. Вор скрылся и до сих пор не был пойман. Местные правоохранительные органы начали расследование для выяснения всех фактов.

Матч третьего тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.