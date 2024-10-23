Баку претендует на финал Лиги чемпионов

В 2027 году финал Лиги чемпионов должен был пройти на «Сан-Сиро». Впрочем, у стадиона города Милан забрали этот финал, о чём было объявлено в прошлом месяце. УЕФА принял такое решение в условиях отсутствия гарантий того, что на момент проведения матча стадион и его окрестности не будут затронуты процессом реконструкции.

После решения по «Сан-Сиро» заявки на проведение матча подали Баку и Мадрид. Об этом рассказывает УЕФА. Судя по всему, финал главного клубного турнира континента в сезоне 2026/2027 пройдёт в одном из этих городов.

Стоит отметить, что Баку финалы Лиги чемпионов ещё не принимал.