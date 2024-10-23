Тренер «Боруссии» признал ошибку после 2:5 от «Реала»

Дортмундская «Боруссия» во вторник вечером проиграла в Лиге чемпионов «Реалу» со счётом 2:5, хотя после первого тайма вела 2:0. Вскоре после старта второго тайма рулевой «шмелей» Нури Шахин перешёл на игру в пять защитников. После матча специалист дал комментарий на этот счёт.

«Я признаю ошибку, не ищу оправданий. Линия из пяти защитников должна способствовать более быстрым действиям, я не буду этого объяснять. Мы хотели быстрее атаковать Винисиуса и Родриго, которые очень сильны один в один», - цитирует Шахина AS.

Следующий матч «Боруссия» проведёт в субботу, 26 октября, - против «Аугсбурга» на выезде в чемпионате Германии.