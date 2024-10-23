Бутрагеньо сравнил звезду «Реала» с легендарным Пеле

Эмилио Бутрагеньо, который работает в системе мадридского «Реала», провел сравнение между форвардом команды Винисиусом Жуниором и легендарным бразильским нападающим Пеле. Накануне Винисиус оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд.

«В моменте с третьим голом Вини напомнил мне Пеле. Он классно разобрался. Такие голы украшают футбол. Болельщики посещают стадион «Реала» именно за такими моментами», - передает слова функционера Mundo Deportivo.

Вчерашний матч Лиги чемпионов завершился волевой победой «сливочных» со счетом 5:2. Стоит отметить, что после первого тайма команда Карло Анчелотти уступала 0:2.