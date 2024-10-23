Суперкомпьютер назвал победителя матча «Барселона» - «Бавария»

В рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА каталонская «Барселона» на домашнем стадионе встретится с мюнхенской «Баварией». Суперкомпьютер Opta назвал шансы команд на победу в предстоящем поединке.

Согласно проведенному анализу, шансы «сине-гранатовых» на победу оцениваются в 40,4 процента. Вероятность того, что «Бавария» увезет три очка в Мюнхен, составляет 35,8%. На ничейный результат приходятся 23,8 процента.

Матч состоится в Барселоне сегодня, 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.