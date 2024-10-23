Генич предсказал, как завершится суперматч «Барселона» - «Бавария»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мыслями о предстоящей встрече между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Скорее всего, голы будут и в те, и в другие ворота, но победителя в данном противостоянии выбрать сложно. Я рискну и поставлю на ничью», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Матч «Барселоны» и «Баварии» состоится в среду, 23 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на страницах Liveresult.ru.