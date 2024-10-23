Казанский дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» - «Ливерпуль»

Футбольный комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от поединка между немецким «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«РБ Лейпциг» при своих трибунах начнет бодро, но не выдержит. Это тот самый случай, когда обе забьют, но победит одна команда - «Ливерпуль». Обе забьют и П2 - мой вариант», - приводятся слова комментатора на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что поединок между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 23 октября, на стадионе в Германии. Начало противостояния запланировано в 22:00 по московскому времени.