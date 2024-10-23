Тренер «Ливерпуля» Слот оценил новый формат Лиги чемпионов

Рулевой английского «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением об обновленном формате Лиги чемпионов УЕФА.
«Ливерпуль» провел еще мало матчей в новом формате. Но если вас интересует исключительно мое мнение, то мне нравится нововведение. Посмотрим, что будет впереди. Будем делать выводы после завершения общего этапа», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба мерсисайдского топ-клуба.
В рамках третьего тура подопечные Слота на выезде встретятся с немецким «РБ Лейпцигом». Поединок пройдет сегодня, 23 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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