Тренер «Ливерпуля» Слот оценил новый формат Лиги чемпионов

«Ливерпуль» провел еще мало матчей в новом формате. Но если вас интересует исключительно мое мнение, то мне нравится нововведение. Посмотрим, что будет впереди. Будем делать выводы после завершения общего этапа», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба мерсисайдского топ-клуба.