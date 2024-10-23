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Головин прокомментировал победу 5:1 в Лиге чемпионов

23 Октября 2024 • 11:00 Комментировать

Российский хавбек «Монако» Александр Головин прокомментировал победу своей команды над белградской «Црвеной Звездой» (5:1) в поединке третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Счет говорит сам за себя. Игра нам давалась, многое получалось в атаке. Были и хорошие подходы, и острые моменты. Заслуженно одержали крупную победу», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

По итогам трех матчей подопечные Ади Хюттера набрали семь баллов. В следующем туре французская команда померяется силами с «Болоньей». Встреча состоится в Италии в следующем месяце.

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Монако Црвена Звезда Александр Головин ещё теги
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