Головин прокомментировал победу 5:1 в Лиге чемпионов

Российский хавбек «Монако» Александр Головин прокомментировал победу своей команды над белградской «Црвеной Звездой» (5:1) в поединке третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Счет говорит сам за себя. Игра нам давалась, многое получалось в атаке. Были и хорошие подходы, и острые моменты. Заслуженно одержали крупную победу», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

По итогам трех матчей подопечные Ади Хюттера набрали семь баллов. В следующем туре французская команда померяется силами с «Болоньей». Встреча состоится в Италии в следующем месяце.