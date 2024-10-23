Эмери высказался о третьей победе «Астон Виллы» в Лиге чемпионов

«Мы действуем на поле с максимальной концентрацией. Команда показывает прогресс от игры к игре. В начале встречи мы пропустили несколько контратак, после чего сделали выводы. В еврокубках непросто как на выезде, так и дома. Поэтому нужно соблюдать свой план на протяжении всех 90 минут», - передает слова испанского тренера пресс-служба УЕФА.