Хакими: «ПСЖ» заслуживал победы»

«Мы доминировали в этой встрече. Создали много моментов у ворот соперника, но мяч не хотел влетать в сетку. Поэтому есть разочарование. «ПСЖ» заслуживал набрать три очка. Да, мы не смогли выиграть в этот раз, но продолжим свой путь», - передает слова марокканского футболиста пресс-служба УЕФА.