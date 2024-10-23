Хакими: «ПСЖ» заслуживал победы»

Латераль французского «ПСЖ» Ашраф Хакими пообщался с представителями СМИ после поединка с нидерландским ПСВ в общем раунде Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
«Мы доминировали в этой встрече. Создали много моментов у ворот соперника, но мяч не хотел влетать в сетку. Поэтому есть разочарование. «ПСЖ» заслуживал набрать три очка. Да, мы не смогли выиграть в этот раз, но продолжим свой путь», - передает слова марокканского футболиста пресс-служба УЕФА.
Стоит отметить, что после трех поединков подопечные Луиса Энрике набрали четыре балла. В рамках четвертого тура Лиги чемпионов парижане у себя дома примут мадридский «Атлетико».
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