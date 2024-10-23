Тренер «Монако» высказался о разгроме «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов

Наставник «Монако» Ади Хюттер прокомментировал разгромную победу над сербской «Црвеной Звездой» (5:1) в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Команда набрала важные три очка. Сейчас у нас семь баллов, мы занимаем хорошее место в таблице. Но впереди еще много матчей против хороших соперников», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
После четырех сыгранных поединков монегаски набрали семь баллов. В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов подопечным Хюттера будет противостоять итальянская «Болонья». Встреча состоится 5 ноября.
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