Куртуа высказался о победе «Реала» со счётом 5:2

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» в поединке третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Сливочные» выиграли со счетом 5:2, уступая после первого тайма 0:2.
«В первом тайме у нас мало что получалось. Мы плохо действовали в прессинге, соперник создавал много опасности у наших ворот и смог забить дважды. После первого гола во втором тайме мы понимали, что можем выиграть. Команда показала игру чемпионского уровня», - передает слова бельгийца AS.
Следующий поединок в Лиге чемпионов подопечные Карло Анчелотти проведут против «Милана» на «Сантьяго Бернабеу». Встреча состоится 5 ноября.
Бан пользователя