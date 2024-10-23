Куртуа высказался о победе «Реала» со счётом 5:2

«В первом тайме у нас мало что получалось. Мы плохо действовали в прессинге, соперник создавал много опасности у наших ворот и смог забить дважды. После первого гола во втором тайме мы понимали, что можем выиграть. Команда показала игру чемпионского уровня», - передает слова бельгийца AS.