Генич прокомментировал победу «Реала» 5:2 в Лиге чемпионов

В рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле встречался с дортмундской «Боруссией». Поединок завершился волевой победой «королевского» клуба со счетом 5:2. Об этом результате высказался комментатор Константин Генич.

«90 минут на «Сантьяго Бернабеу» - это очень долго», - говорится в публикации Константина в социальных сетях.

Напомним, что после первого тайма мадридская команда уступала «Боруссии» со счетом 0:2.

По итогам трех поединков подопечные Карло Анчелотти набрали шесть баллов и находятся на девятой позиции в общей таблице. «Боруссия» с шестью очками располагается на пятом месте.