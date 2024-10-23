Энрике высказался после матча «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«Наша команда движется в правильном направлении. Мы создаем большое количество моментов. В прошедшей встрече «ПСЖ» смотрелся достаточно уверенно, но футбол есть футбол. Нынешняя ситуация меня немного беспокоит. Я думаю над тем, как улучшить результаты», - цитирует испанского наставника RMC Sport.