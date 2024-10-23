Энрике высказался после матча «ПСЖ» в Лиге чемпионов

В матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА французский «ПСЖ» на своем поле принимал нидерландский ПСВ. Встреча завершилась со счетом 1:1. Об этом результате высказался главный тренер парижан Луис Энрике.
«Наша команда движется в правильном направлении. Мы создаем большое количество моментов. В прошедшей встрече «ПСЖ» смотрелся достаточно уверенно, но футбол есть футбол. Нынешняя ситуация меня немного беспокоит. Я думаю над тем, как улучшить результаты», - цитирует испанского наставника RMC Sport.
Добавим, что в следующем туре общего этапа Лиги чемпионов парижская команда померяется силами с мадридским «Атлетико». Встреча состоится 6 ноября.
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