Звезда «Реала» Винисиус тремя словами отреагировал на камбэк в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал пост в социальных сетях после камбэка в поединке Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии». «Королевский» клуб победил со счетом 5:2, уступая после первых 45 минут с разницей в два мяча.

«Мы – настоящий Мадрид», - написал бразильский форвард.

Напомним, что в прошедшей встрече звездный бразильский игрок отметился тремя забитыми мячами.

После трех проведенных туров подопечные Карло Анчелотти набрали шесть баллов и располагаются на девятой позиции в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.