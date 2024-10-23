Генич - о матче «Ювентуса»: «Позорное решение, чистейший гол отменили»

Спортивный комментатор Константин Генич высказался об отмене гола форварда «Штутгарта» Дениза Ундава во вчерашнем матче общего этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса». После просмотра ВАР судья отменил взятие ворот, увидев игру рукой у нападающего.

«Позорное решение в Турине. Чистейший гол отменили», - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

Напомним, что поединок состоялся на стадионе в Турине и завершился минимальным поражением «старой синьоры» со счетом 0:1. Единственный мяч гости забили в компенсированное ко второму тайму время. Гол в активе Туре.