Тренер «Боруссии» Шахин – о Винисиусе: «Мало кто способен на такое»

Рулевой дортмундской «Боруссии» Нури Шахин признал заслуги Винисиуса Жуниора в матче против своей команды.

Встреча на «Сантьяго Бернабеу» с мадридским «Реалом» начиналась для «шмелей» прекрасно: на 30-й минуте Дониэлл Мален вывел гостей вперёд, а на 34-й Джейми Бано-Гиттенс удвоил преимущество. На 60-й минуте «сливочные» отыграли один мяч, а в оставшиеся полчаса огорчили соперников ещё четырежды. Винисиус Жуниор стал автором трёх забитых голов.

«В мире мало игроков, способных сделать то, что сегодня удалось Винисиусу против нас. В этом заключалась разница между командами», – приводят испанские СМИ слова Шахина.