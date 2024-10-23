Перин: «Штутгарт» поставил «Ювентус» в затруднительное положение»

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин дал комментарий после неудачи команды в матче Лиги чемпионов против «Штутгарта» (0:1).

Гости владели преимуществом на протяжении всей встречи, но забить смогли только в самом конце – Эль Билал Туре отличился на 92-й минуте. Незадолго до этого – на 84-й – туринцы остались в меньшинстве из-за удаления Данило.

«Очень жаль, но сегодня «Штутгарт» поставил нас в затруднительное положение, – делится впечатлениями Перин. – У нас очень сильная команда, и я уверен, что это поражение послужит уроком. Мы извлечём пользу. Я никогда не видел, чтобы кто-то добивался успеха, не проходя через трудности.

Сегодня нам не хватило энергии, чтобы справиться с проблемами. Теперь нужно прийти в себя и подготовиться к игре с «Интером», – приводит журналист Альфредо Педулла слова вратаря «бьянконери».