Только дважды в истории Лиги чемпионов команда побеждала 5:2, проигрывая 0:2

Мадридскому «Реалу» удался невероятный камбэк в матче с дортмундской «Боруссией» (5:2).

«Шмели» вели со счётом 2:0 до 60-й минуты, но в итоге разгромно уступили. Героем вечера стал Винисиус Жуниор, оформивший хет-трик, ещё по одному разу в составе «сливочных» отличились Антонио Рюдигер и Лукас Васкес.

По данным Madrid Xtra, это лишь второй в истории Лиги чемпионов случай, когда команде, проигрывавшей 0:2 по ходу встречи, удалось победить 5:2. Впервые такое произошло в феврале 2023 года – сделал это всё тот же «Реал». Тогда мадридский гранд разбил «Ливерпуль» на «Энфилде», пропустив дважды к 14-й минуте. В тот день Винисиус отметился дублем, как и Карим Бензема, а ещё один гол забил Эдер Милитао.