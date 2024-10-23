Компани – об игроке «Барселоны»: «Он станет одним из лучших защитников в истории»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани впечатлён талантом центрального защитника «Барселоны» Пау Кубарси.

17-летний футболист со второй половины прошлого сезона регулярно выходит в стартовом составе «сине-гранатовых». В преддверии матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией» рулевого мюнхенцев попросили оценить перспективы восходящей звезды.

«Кубарси станет одним из лучших защитников в истории футбола. Он очень молод, но его игра уже впечатляет. Если травмы обойдут его стороной, он станет великим игроком», – приводит Managing Barca слова бельгийского специалиста, в прошлом выступавшего в центре обороны.

Матч «Барселона» – «Бавария» состоится в среду, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.