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Компани – об игроке «Барселоны»: «Он станет одним из лучших защитников в истории»

23 Октября 2024 • 04:07 Комментировать
Барселона
...
Бавария
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Через 16 ч. 31 мин.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани впечатлён талантом центрального защитника «Барселоны» Пау Кубарси.

17-летний футболист со второй половины прошлого сезона регулярно выходит в стартовом составе «сине-гранатовых». В преддверии матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией» рулевого мюнхенцев попросили оценить перспективы восходящей звезды. 

«Кубарси станет одним из лучших защитников в истории футбола. Он очень молод, но его игра уже впечатляет. Если травмы обойдут его стороной, он станет великим игроком», – приводит Managing Barca слова бельгийского специалиста, в прошлом выступавшего в центре обороны.

Матч «Барселона» – «Бавария» состоится в среду, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Бавария Барселона Венсан Компани Пау Кубарси ещё теги

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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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