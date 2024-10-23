Эмери стал пятым испанским тренером с 25+ победами в Лиге чемпионов

Рулевой «Астон Виллы» Унаи Эмери пополнил элитный клуб испанских тренеров.

Во вторник коллектив из Бирмингема одолел на своём поле итальянскую «Болонью» (2:0) благодаря голам Джона Макгинна и Джона Дурана. На текущий момент «вилланы» возглавляют турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов и остаются единственной командой с тремя победами после трёх туров.

На личном счету Эмери теперь 25 выигранных матчей в Лиге чемпионов в качестве тренера. Как отмечает Squawka, 52-летний специалист стал пятым испанцем, достигшим этого показателя, после Хосепа Гвардиолы, Рафаэля Бенитеса, Висенте дель Боске и Луиса Энрике.