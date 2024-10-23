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Лига чемпионов

Мбаппе в тени Винисиуса, Головин с привычным таймом: Какой была Лига чемпионов во вторник

23 Октября 2024 • 09:30 Комментировать
Реал Мадрид
5:2
Боруссия Д

Половина матчей третьего этапа общего этапа Лиги чемпионов прошла в два слота минувшим вечером. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» кратко рассказывает, что там было.

Два разных тайма – банально, а правда

«Реал» забабахал суперкамбэк против дортмундской «Боруссии». К перерыву мадридцы горели 0:2 на «Сантьяго Бернабеу» – свои голы забили Мален и Байно-Гиттенс. Однако начиная с 60-й минуты «галактикос» расчехлились пятью голами. При этом у Мбаппе только одно результативное действие – ассист Рюдигеру. Победный мяч на счету Васкеса, оправдавшегося за неудачные действия в обороне при голах «Боруссии». Ну а основные сливки у «сливочных» собрал Винисиус Жуниор – хет-трик. Итого 5:2.

Полдесятка мячей и у других ребят

Кто ещё забил пятёрочку, так это «Монако». Почти двадцать лет монегаски не были столь щедры на голы в чужие ворота в Лиге чемпионов. Дубль в ворота «Црвены Звезды» у Минамино, по голу у Эмболо, Синго и Аклиуша. За гостей из Белграда отличился с пенальти Ндиайе (он сделал промежуточный счёт 1:1). Всего получилось 5:1. И это ещё Головин не забил – попал в штангу. Опять в рамках матча Лиги чемпионов Александр отыграл только один тайм – в данном случае второй.

У кого разницы по 0-4?

«Астон Вилла» хлопнула «Болонью» голами Макгинна и Дурана, который на этот раз вышел в старте, а не на замену. 2:0. Команда Унаи Эмери пока единственная с тремя победами в трёх турах. А «Болонья» не единственная, у кого ноль забитых голов в трёх матчах. Ещё у «Шахтёра» такая же незадача. Хотя пропустили они не так много, как некоторые, – по четыре мяча. «Горняки» вот минимально проиграли «Арсеналу» – Ризнык отметился автоголом, зато потащил пенальти от Троссара. 1:0 в Лондоне. Травму получил Калафьори, недавно восстановившийся от другого повреждения.

Как 0 превращается в 3

«Милан» и «Жирона» набрали первые очки на общем этапе – причём по три каждая команда. «Россонери» голом Пулишича открыли счёт, «Брюгге» отыгрался в меньшинстве, но дубль Рейндерса сделал своё дело. 3:1. Дебютировал в Лиге чемпионов 16-летний Камарда – может, пустится сейчас переписывать рекорды молодости Ямаля? «Жирона» оставила не у дел братиславский «Слован» – 2:0. Отличились Гутьеррес и Хуанпе. Стало бы и крупно, если бы Стуани в конце реализовал пенальти.

Дерби аббревиатур

Не забил одиннадцатиметровый на 80-х минутах и Энцо Мийо – в ворота оставшегося вдесятером «Ювентуса». Данило Луис там удалён был. В компенсированное время наступила пора Эль Билала Туре – он принёс гостевую победу «Штутгарту». 0:1. В Париже сошлись два аббревиатурных клуба – «ПСЖ» и ПСВ. Победителя не выявили. Ланг забил Доннарумме, а Хакими – Бенитесу. На этом и разошлись – 1:1. Лиссабонский «Спортинг» съездил в Грац не просто так, а за победой. Худяков остался на лавке «Штурма», как и Сафонов – на лавке «ПСЖ». За «львов» забили Нуну Сантуш и Дьёкереш – 0:2.

Кирилл Иванцов

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