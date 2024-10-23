Анчелотти – о хет-трике Винисиуса: «Это для следующего «Золотого мяча»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре Винисиуса Жуниора.

Бразилец оформил хет-трик в поединке Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (5:2), отличившись на 63-й, 86-й и 93-й минутах. До 60-й минуты «сливочные» уступали со счётом 0:2.

«Думаю, Винисиус выиграет «Золотой мяч», но дело не в том, что он сделал сегодня вечером. Он помог нам выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне, а сегодняшние голы – уже для следующего «Золотого мяча», – заявил на послематчевой пресс-конференции итальянский рулевой.

Имя обладателя «Золотого мяча» – 2024 будет объявлено 28 октября.