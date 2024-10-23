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​Окафор: «Доволен своим вкладом»

23 Октября 2024 • 02:51 Комментировать
Милан
3:1
Брюгге

В европейском футболе прошли матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, итальянский «Милан» обыграл со счётом 3:1 бельгийский «Брюгге». Вышедший на замену в составе «Милана» во втором тайме НОа Окафор сделал голевую передачу и доволен своим вкладом в общий успех команды.

- Доволен голевой передачей. Не всегда легко быстро войти игру и проникнуться её интенсивностью. Для этого очень важно напряжённо тренироваться, ради себя, ради команды, ради болельщиков, - цитирует слова Окафора pianetamilan.it.

В следующем своём матче Лиги чемпионов «Милану» предстоит сыграть с мадридским «Реалом».


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Евро-Футбол.Ру,
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