Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»: Возможные стартовые составы на игру Лиги чемпионов

23 Октября 2024 • 10:30 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Ливерпуль
Через 10 ч. 6 мин.

В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» в гостях померится силами с «РБ Лейпцигом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд.

«РБ Лейпциг»: Гулачи (вр), Нуса, Люкеба, Орбан, Клостерманн, Гертрейда, Айдара, Вермирен, Шешко, Симонс, Опенда.

«Ливерпуль»: Келлехер (вр), Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Джонс, Гравенберх, Диас, Собослаи, Салах, Нуньес.

В стане «РБ Лейпцига» травмированы защитник Давид Раум, полузащитники Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд и Форсан Эудраого. Под вопросом хавбек Амаду Айдара и нападающий Лои Опенда.

Из-за травм на выезд с «Ливерпулем» не отправились вратарь Алиссон Бекер, защитник Конор Брэдли, хавбек Харви Эллиотт, вингер Федерико Кьеза, форвард Диогу Жота

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Болонью» (2:0), а «РБ Лейпциг» проиграл «Ювентусу (2:3). У английского клуба шесть очков, у немецкого – ноль.

На минувших выходных обе команды провели победные матчи в рамках национальных чемпионатов. «РБ Лейпциг» справился с «Майнцем» (2:0), тогда как «Ливерпуль» оставил не у дел «Челси» (2:1).

Матч «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» в общем этапе Лиги чемпионов состоится сегодня, 23 октября, на «Ред Булл Арене». Начало – в 22 часа мск. Прямая текстовая трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль РБ Лейпциг

Новости по матчу

Сегодня, 23 Октября
02:41
РБ Лейпциг - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
22 Октября
23:16
Прогноз на точный счёт матча РБ Лейпциг — Ливерпуль Лиги чемпионов — 23 октября 2024
21:51
Актуальный прогноз и ставка на РБ Лейпциг — Ливерпуль Лиги чемпионов — 23 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Титов высказался о крупном поражении «Спартака» Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак» В «Наполи» сделали заявление о Кварацхелии Ривалдо назвал двух лучших футболистов в истории – здесь нет Роналду «Спартак» готовит новый трансфер - известно имя игрока
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.10.24 в 19:45
Аталанта Аталанта
Селтик Селтик
1.45 4.50 6.40
Видео
23.10.24 в 19:45
Брест Брест
Байер Л Байер Л
4.50 4.00 1.66
Видео
23.10.24 в 22:00
Янг Бойз Янг Бойз
Интер Милан Интер Милан
6.40 4.70 1.42
Видео
23.10.24 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
Лилль Лилль
1.40 4.50 7.40
Видео
23.10.24 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Спарта Прага Спарта Прага
1.06 11.00 30.00
Видео
23.10.24 в 22:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Ливерпуль Ливерпуль
3.45 3.85 1.91
Видео
23.10.24 в 22:00
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Динамо Загреб Динамо Загреб
1.57 4.20 5.20
Видео
23.10.24 в 22:00
Барселона Барселона
Бавария Бавария
2.32 3.80 2.65
Видео
23.10.24 в 22:00
Бенфика Бенфика
Фейеноорд Фейеноорд
1.71 4.00 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Октября
11:51 · Лига чемпионов
Генич предсказал, как завершится суперматч «Барселона» - «Бавария»
11:13 · Лига чемпионов
Казанский дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» - «Ливерпуль»
11:07 · Лига чемпионов
Тренер «Ливерпуля» Слот оценил новый формат Лиги чемпионов
11:00 · Лига чемпионов
Головин прокомментировал победу 5:1 в Лиге чемпионов
10:31 · Лига чемпионов
Эмери высказался о третьей победе «Астон Виллы» в Лиге чемпионов
09:44 · Испания. Ла Лига
Тренер «Реала» Анчелотти рассказал о потере Родриго
08:59 · Лига чемпионов
Хакими: «ПСЖ» заслуживал победы» 1
08:50 · Лига чемпионов
Тренер «Монако» высказался о разгроме «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов
08:16 · Лига чемпионов
Куртуа высказался о победе «Реала» со счётом 5:2
07:56 · Лига чемпионов
Генич прокомментировал победу «Реала» 5:2 в Лиге чемпионов
07:44 · Лига чемпионов
Энрике высказался после матча «ПСЖ» в Лиге чемпионов
07:37 · Лига чемпионов
Звезда «Реала» Винисиус тремя словами отреагировал на камбэк в Лиге чемпионов
07:25 · Лига чемпионов
Генич - о матче «Ювентуса»: «Позорное решение, чистейший гол отменили» 2
05:16 · Лига чемпионов
Тренер «Боруссии» Шахин – о Винисиусе: «Мало кто способен на такое»
05:01 · Испания. Ла Лига
Винисиус рассказал, в чём «Реал» должен стать лучше
04:51 · Лига чемпионов
Перин: «Штутгарт» поставил «Ювентус» в затруднительное положение»
04:37 · Лига чемпионов
Только дважды в истории Лиги чемпионов команда побеждала 5:2, проигрывая 0:2 1
04:07 · Лига чемпионов
Компани – об игроке «Барселоны»: «Он станет одним из лучших защитников в истории»
03:55 · Лига чемпионов
Эмери стал пятым испанским тренером с 25+ победами в Лиге чемпионов
03:39 · Испания. Ла Лига
Васкес: «Антимадридистам не нравится, что мы так часто побеждаем»
03:24 · Лига чемпионов
Анчелотти – о хет-трике Винисиуса: «Это для следующего «Золотого мяча»
02:51 · Лига чемпионов
​Окафор: «Доволен своим вкладом»
02:23 · Лига чемпионов
​Чуквуезе: «Постарался помочь команде»
02:05 · Испания. Ла Лига
Модрич оценил шансы Винисиуса на «Золотой мяч»
01:55 · Лига чемпионов
Анчелотти рассказал, за счёт чего «Реал» перевернул матч с «Боруссией» 1
Все новости