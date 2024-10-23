«РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»: Возможные стартовые составы на игру Лиги чемпионов

В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» в гостях померится силами с «РБ Лейпцигом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд.

«РБ Лейпциг»: Гулачи (вр), Нуса, Люкеба, Орбан, Клостерманн, Гертрейда, Айдара, Вермирен, Шешко, Симонс, Опенда.

«Ливерпуль»: Келлехер (вр), Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Джонс, Гравенберх, Диас, Собослаи, Салах, Нуньес.

В стане «РБ Лейпцига» травмированы защитник Давид Раум, полузащитники Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд и Форсан Эудраого. Под вопросом хавбек Амаду Айдара и нападающий Лои Опенда.

Из-за травм на выезд с «Ливерпулем» не отправились вратарь Алиссон Бекер, защитник Конор Брэдли, хавбек Харви Эллиотт, вингер Федерико Кьеза, форвард Диогу Жота

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Болонью» (2:0), а «РБ Лейпциг» проиграл «Ювентусу (2:3). У английского клуба шесть очков, у немецкого – ноль.

На минувших выходных обе команды провели победные матчи в рамках национальных чемпионатов. «РБ Лейпциг» справился с «Майнцем» (2:0), тогда как «Ливерпуль» оставил не у дел «Челси» (2:1).

Матч «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» в общем этапе Лиги чемпионов состоится сегодня, 23 октября, на «Ред Булл Арене». Начало – в 22 часа мск. Прямая текстовая трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов