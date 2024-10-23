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«Барселона» – «Бавария»: Вероятные стартовые составы на топ-матч Лиги чемпионов

23 Октября 2024 • 09:00 Комментировать
Барселона
...
Бавария
1 2.40 X 4.00 2 2.70
Через 12 ч. 22 мин.

В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» в родных стенах сыграет против «Баварии». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие могут быть стартовые составы у команд в предстоящем матче.

«Барселона»: Пенья (вр), Бальде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Кунде, де Йонг, Касадо, Рафинья Диас, Педри, Ямаль, Левандовски.

«Бавария»: Нойер (вр), Дэвис, Мин-Чжэ, Упамекано, Геррейру, Киммих, Пальинья, Гнабри, Мусиала, Олисе, Кейн.

У «Барселоны» травмированы вратарь Марк-Андре тер Штеген, а также полевые игроки Марк Берналь, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Ферран Торрес.

В стане «Баварии» травмированы защитники Хироки Ито, Саша Боэ, полузащитник Александар Павлович. Вернулся к тренировкам Йосип Станишич. Готов сыграть после травмы Джамал Мусиола.

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» сокрушила «Янг Бойз» со счётом 5:0, а «Бавария» проиграла 0:1 «Астон Вилле». И у каталонского клуба, и у мюнхенского по три очка в таблице.

На прошедших выходных обе команды выиграли матчи во внутренних чемпионатах с разницей в четыре мяча. «Бавария» поиздевалась над «Штутгартом» (4:0), а «Барселона» – над «Севильей» (5:1).

Матч «Барселона» – «Бавария» состоится сегодня, 23 октября, на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса. Стартовый свисток – в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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