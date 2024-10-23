​Чуквуезе: «Постарался помочь команде»

В европейском футболе прошли матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, итальянский «Милан» обыграл со счётом 3:1 бельгийский «Брюгге». Нападающий «Милана» Самуэль Чуквуезе прокомментировал первую победу клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, перед этим «Милан» проиграл две игры - сперва английскому «Ливерпулю», а затем и немецкому «Байеру»:

- Я вышел на замену и постарался сделать всё для успеха команды. Мне удалось помочь - мне и Окафору также, - цитирует слова Чуквуезе pianetamilan.it.

В следующем своём матче Лиги чемпионов «Милану» предстоит сыграть с мадридским «Реалом».