Анчелотти рассказал, за счёт чего «Реал» перевернул матч с «Боруссией»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал причины камбэка своей команды в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (5:2).

Гости ушли на перерыв, ведя со счётом 2:0. Лишь на 60-й минуте «сливочные» забили свой первый гол усилиями Антонио Рюдигера. В оставшиеся полчаса Винисиус Жуниор оформил хет-трик, ещё однажды отличился Лукас Васкес.

«Игроки действовали слишком «застенчиво» в первой половине. Мы должны играть энергичнее, больше рисковать, интенсивнее прессинговать.

В перерыве мы изменили систему, после чего провели лучший тайм в сезоне. Но тактическая формация – не главное. Важен настрой игроков. Команда заиграла в совершенно другом ритме, после первого гола всё изменилось. Этот тайм может стать поворотным для нас», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.