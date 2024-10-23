​Тренер «Брюгге»: «Не реализовали свои шансы»

В европейском футболе прошли матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, итальянский «Милан» обыграл со счётом 3:1 бельгийский «Брюгге». Ники Хайен, наставник бельгийского клуба, считает, что его команда могла реализовать гораздо больше из своих голевых возможностей.

- Первый пропущенный гол - обычная для нас история. Должны были выходить вперёд, но затем забил «Милан». Мы смогли сравнять счёт, даже несмотря на меньшинство, а затем были 2:1 и 3:1. Приятно, что нас похвалили, но нам нужны были очки. В Лиге чемпионов надо действовать циничнее, - цитирует слова Хайена pianetamilan.it.