Васкес: «Второй тайм Винисиуса – образец игры в футбол»

Футболист мадридского «Реала» Лукас Васкес дал оценку игре своего товарища по команде Винисиуса Жуниора.

Бразилец помог «сливочным» перевернуть ход матча с дортмундской «Боруссией», отметившись хет-триком. Хозяева проигрывали со счётом 0:2 до 60-й минуты, но в итоге разгромили «шмелей» – 5:2.

«Винисиус в очередной раз доказал, что лучше всех в мире способен решать исход матчей в ключевые моменты. Он был невероятен.

Выступление Винисиуса во втором тайме нужно показывать детям как образец игры в футбол», – передаёт Madrid Xtra высказывания Васкеса, забившего третий, победный гол «Реала».