Бензема кратко высказался о хет-трике Винисиуса

Экс-футболист мадридского «Реала» Карим Бензема отметил успех своего бывшего товарища по команде Винисиуса Жуниора.

Бразильский форвард оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Команда Карло Анчелотти разгромила «шмелей» со счётом 5:2, уступая 0:2 до 60-й минуты.

«Золотой мяч», – написал Бензема в комментариях к посту Винисиуса в социальных сетях.

Именно 24-летний нападающий «сливочных» считается главным претендентом на индивидуальную награду. Обладатель «Золотого мяча» определится 28 октября.

Сам Карим Бензема выигрывал приз в 2022 году. Цвета «Реала» француз представлял с 2009 по 2023 год, после чего перебрался в саудовский «Аль-Иттихад».