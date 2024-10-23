Винисиус дал комментарий после хет-трика

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал героем матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», забив три гола.

Коллектив Карло Анчелотти уступал со счётом 0:2 вплоть до 60-й минуты. Начало камбэку «сливочных» положил Антонио Рюдигер, а затем за дело взялся Винисиус Жуниор, поразивший ворота «шмелей» трижды. Автором ещё одного мяча стал Лукас Васкес. Итог встречи – 5:2.

«Я люблю «Реал», хочу остаться здесь навсегда, – делится впечатлениями Винисиус после финального свистка. – Мы хотим снова выиграть Лигу чемпионов», – заявил бразилец.

Мадридцы занимают девятую строчку в турнирной таблице общего этапа с шестью набранными очками после трёх туров.