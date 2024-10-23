Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Шахтёром»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил игру команды в матче Лиги чемпионов с «Шахтёром» (1:0).

Английский гранд набрал три очка благодаря автоголу гостей на 29-й минуте. Во втором тайме «канониры» упустили возможность удвоить преимущество – Леандро Троссар не смог реализовать пенальти.

«Очень доволен результатом, в Лиге чемпионов всегда трудно. Мы должны были забивать больше в первом тайме, а после перерыва сказывалась усталость. Было непросто играть вдесятером на протяжении 60 минут в прошлом матче.

Я не знаю, связан ли нереализованный пенальти с усталостью, и я не знаю, почему к точке подошёл не Хаверц. Кай – один из штатных пенальтистов, но мяч взял Лео», – сказал в интервью TNT Sports Артета.