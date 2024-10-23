Пулишич: «Победа дарит уверенность в будущем»

В европейском футболе прошли матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, итальянский «Милан» обыграл со счётом 3:1 бельгийский «Брюгге». Первый мяч итальянского клуба в этом матче забил Кристиан Пулишич, американский футболист с хорватскими корнями поведал, что рад победе.

- Мне чуть повезло сегодня, но я очень доволен. Я не планировал забивать в том моменте, так получилось. Надеюсь, что и дальше буду забивать такие. Победа? Она дарит уверенность на будущее, это очень важно, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

В следующем матче Лиги чемпионов «Милану» предстоит сыграть с мадридским «Реалом».