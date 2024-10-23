Мотта объяснил поражение «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта поделился мнением об игре своей команды в матча против «Штутгарта» (0:1).

Туринский коллектив уступил в родных стенах в поединке третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Единственный гол на 92-й минуте забил Эль Билал Туре.

«Штутгарт» был лучше нас с самого начала и заслужил победу, – высказывается Мотта. – Мы должны принять произошедшее и как можно быстрее прийти в себя, впереди матч с «Интером».

Мы не смогли помешать «Штутгарту» контролировать игру. Мы пытались навязать свой футбол, но соперник был хорош. Нам нужно лучше защищаться, лучше владеть мячом. Всё, что нам удалось впереди, – несколько контратак. Я беру на себя ответственность. Команда должна прибавлять», – поведал в интервью Sky Sport наставник «бьянконери».