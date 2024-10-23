Мартинелли – о победе «Арсенала»: «Было важно выиграть после неудачи в АПЛ»

Вингер лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли дал интервью после матча Лиги чемпионов с «Шахтёром» (1:0).

Победу «канонирам» принёс автогол голкипера соперников Дмитрия Ризныка на 29-й минуте.

«Самое главное – победа. Мы знали, что будет трудно, но смогли выполнить задачу. Хотелось забить больше голов, но важнее всего было набрать три очка.

Это был мой гол! Неважно, записали его на меня или нет, мы добились результата, чем очень довольны.

Мы потеряли нескольких важных игроков, и мы знаем, что в Лиге чемпионов всегда непросто. В последнем матче Премьер-лиги всё сложилось неудачно [поражение 0:2 от «Борнмута»], поэтому было важно выиграть сегодня», – сказал в беседе с TNT Sports Мартинелли.