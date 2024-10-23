​Рейндерс повторил свершение ван Бастена и Зеедорфа

В европейском футболе прошли матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, итальянский «Милан» обыграл со счётом 3:1 бельгийский «Брюгге». Два мяча в этом матче забил Тиджани Рейндерс, который стал всего лишь третьим игроком из Нидерландов, которому удалось забить два или более мячей за матч Лиги чемпионов.

Первым был в ноябре 1992 года Марко ван Бастен, правда, он положил сразу четвёрку в ворота шведского «Гётеборга». А в 2007 году два гола донецкому «Шахтёру» забил Кларенс Зеедорф.

В следующем матче Лиги чемпионов «Милану» предстоит сыграть с мадридским «Реалом».