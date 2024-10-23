Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал об установке Карло Анчелотти в перерыве.

К перерыву «сливочные» уступали дортмундской «Боруссии» в родных стенах со счётом 0:2. Во второй половине встречи хозяева поля перевернули ситуацию, забив пять безответных мячей. Винисиус стал автором хет-трика.

«В перерыве Анчелотти сказал нам: «Надо забить один гол – и мы сможем вернуться в игру», – приводит Madrid Xtra слова бразильца.

«Реал» набрал шесть очков после трёх туров общего этапа Лиги чемпионов. В следующем туре мадридскому гранду предстоит принять в родных стенах итальянский «Милан» – этот поединок состоится 5 ноября.